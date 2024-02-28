Три человека спасли через окно на пожаре в Барнауле

28 февраля ночью в Барнауле произошел пожар в частном доме в поселке Восточный.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнём, существовала угроза перехода пламени на соседние строения.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, из зоны сильного задымления бойцы через окно спасли двух женщин и мужчину. Все они в момент происшествия спали, поэтому надышались дымом и были переданы медикам.

Пожар ликвидировали на площади около 70 кв. м. Пожар тушили 40 человек и 9 единиц пожарной техники.

Причина происшествия устанавливается.

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