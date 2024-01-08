Три офицера ФСБ обвиняются во взятках на 5 млрд рублей

Трое офицеров управления ФСБ РФ обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей.
ГУ СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления «М» ФСБ. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей, пишет ТАСС .
Двое из них заключили сделку со следствием и дали показания, они находятся под домашним арестом. Третий взят под стражу.
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