“Трясло нормально так”. В Иркутской области произошло землетрясение

Фото: pixabay

В разных городах и районах Иркутской области ощутили подземные толчки. Землетрясение “пришло” из Курумканского района Республики Бурятия

Вечером 15 января жители Иркутской области почувствовали землетрясение. Это произошло около 20.52 по иркутскому времени, сообщает sia.ru со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощутили в разных районах Иркутска, пишет irk.ru. Издание приводит комментарии очевидцев:

“Землетрясение почувствовала, кровать тряслась“; “Я на балконе сижу, меня трясло нормально так“.

Эпицентр находился в Бурятии. В эпицентре, в Курумканском районе Республики Бурятия, ощущались толчки в 5–6 баллов. В Иркутской области, Иркутске, Улан-Удэ, Братске ощущались подземные толчки в 3–4 балла.

Юг Иркутской области находится в границах Байкальской рифтовой зоны, где регулярно возникают землетрясения, напоминает “Без формата. Иркутск“.

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,