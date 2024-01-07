Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Тройное смертельное ДТП произошло в Зональном районе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Тройное смертельное ДТП произошло в Зональном районе

Погибли двое человек.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

7 января на трассе в районе села Плешково столкнулись три автомобиля. Среди пострадавших — пятеро детей. Два человека погибли.

«Женщина 1991 г. р., управляя автомобилем „Мазда Бонго“, совершая манёвр обгона, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем „Ниссан X-трейл“, под управлением водителя 1972 г.», — сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

В результате водитель и 55-летняя пассажир «Мазды» скончались на месте. В больницу доставлены и другие пассажиры минивэна — женщина и 5 детей, а также водитель и пассажир «Ниссана».

Прокуратура Алтайского края проводит проверку

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Алтайском крае становится больше многодетных семей

08.01.2024

 Новости Барнаул

Жители Алтая в 2024 году будут летать во многие города по дорогим билетам

08.01.2024

 Новости Барнаул

Тройное смертельное ДТП произошло в Зональном районе

08.01.2024

 Новости Барнаул

Банки будут возвращаться клиентам украденные деньги по новым правилам

08.01.2024

 Новости Барнаул

Уроки игры на редких музыкальных инструментах проведут в Барнауле

08.01.2024

 Новости Барнаул

Смертельное ДТП на алтайской трассе: два человека погибли и восемь пострадали

08.01.2024

 Новости Барнаул

Рождественским утром барнаульцы устроили драку на дороге

08.01.2024

 Новости Барнаул

Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

08.01.2024

 Новости Барнаул

Поиски пропавшего игрока баскетбольного клуба “Барнаул” могут отложить до весны

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix