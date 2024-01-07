Тройное смертельное ДТП произошло в Зональном районе

Погибли двое человек.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

7 января на трассе в районе села Плешково столкнулись три автомобиля. Среди пострадавших — пятеро детей. Два человека погибли.

«Женщина 1991 г. р., управляя автомобилем „Мазда Бонго“, совершая манёвр обгона, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем „Ниссан X-трейл“, под управлением водителя 1972 г.», — сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

В результате водитель и 55-летняя пассажир «Мазды» скончались на месте. В больницу доставлены и другие пассажиры минивэна — женщина и 5 детей, а также водитель и пассажир «Ниссана».

Прокуратура Алтайского края проводит проверку

Взято отсюда.

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