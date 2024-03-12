Троллейбус и легковушка столкнулись в Барнауле

Пострадал водитель машины.

Источник фото: Barnaul 22

Утром 12 марта в районе дома № 77 на улице Балтийской в Барнауле произошло ДТП с участием троллейбуса и легковой машины. Подробности инцидента рассказали в Госавтоинспекции города.

«Водитель троллейбуса, женщина 1979 г.р., двигаясь по улице Балтийская в сторону улицы Попова, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра в результате чего, допустила столкновение с автомобилем «Митсубиси Аутлендер», под управлением водителя-мужчины, 1985 г. р.», — говорится в сообщении.

После столкновения водитель иномарки въехал в электроопору. В результате происшествия мужчина получил различные травмы, ему оказана помощь на месте.

Взято отсюда.

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