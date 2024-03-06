реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Тюремный срок грозит сельчанке за кражу потерянного телефона в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Тюремный срок грозит сельчанке за кражу потерянного телефона в Барнауле

Против женщины возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Алтайское линейное управление МВД России

В январе 44-летняя жительница Барнаула обратилась в дежурную часть Алтайского ЛУ МВД с заявлением о пропаже телефона на автовокзале. Об инциденте сообщили в пресс-службе транспортной полиции .

Сотрудникам уголовного розыска ведомства удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница села Карпово Второе. Злоумышленница пояснила, что в районе автовокзала увидела оставленный на ограждении мобильный телефон. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, присвоила гаджет себе.

На данный момент уголовное дело с обвинением по факту кражи направлено в суд. Похищенное изъяли и вернули хозяйке. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Взято отсюда.

алтай последние новости , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,

горняк22 телеграм

День карьеры в РИИ АлтГТУ

С целью содействия трудоустройству будущих выпускников 27 февраля 2024 года…

Узнать больше
Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая стала моделью на Неделе моды…

Узнать больше
Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Евгения Гуцул‘ class=”item-image” > Президент России Владимир Путин встретился с главой…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp