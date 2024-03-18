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Творческий интенсив для юных художников проведут в Новоалтайске

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Творческий интенсив для юных художников проведут в Новоалтайске

40 талантливых воспитанников детских школ искусств со всего Алтайского края посетят уроки профессиональных художников.

С 25 по 29 марта в Новоалтайском государственном художественном училище организуют работу творческого интенсива «Академическая композиция».

Ученики изучат тонкости станковой композиции под руководством опытных преподавателей, членов Союза художников РФ.

Также ребят ждет посещение выставок живописных и дизайнерских работ в корпусах училища, модельной библиотеки им. Л.С. Мерзликина, знакомство с натюрмортно-методическим фондом НГХУ, мастер-классы ведущих преподавателей, прогулки по весенним улочкам Новоалтайска.

Юные художники прошли серьезный конкурсный отбор. География участников широкая – Барнаул, Белокуриха, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Алтайский, Зональный, Немецкий Национальный, Троицкий, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Тюменцевский, Усть-Пристаньский, Шипуновский районы.

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Взято отсюда.

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