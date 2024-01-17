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Туристический комплекс на Алтае оштрафовали после массового отравления

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Туристический комплекс на Алтае оштрафовали после массового отравления

Фото: pixabay.com

Проверки начались после массового инфекционного заболевания среди детей в спортивно-туристическом комплексе “Чемальская лагуна”

В Республике Алтай оштрафовали спортивно-туристический комплекс после массового отравления детей. По данным прокуратуры региона, юрлицо не входило в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не включенные в упомянутый реестр, не вправе оказывать услуги в сфере отдыха несовершеннолетних. Поэтому суд назначил компании штраф в размере 200 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением о назначении административного наказания, юридическое лицо обжаловало его в Чемальский районный суд, а впоследствии в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции“, – рассказали в надзорном ведомстве.

Суды апелляционной и кассационной инстанции обжалованное постановление оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Напомним, в июле 2023 года в комплексе отравились порядка 20 человек . Упоминалось, что речь идет о “Чемальской лагуне”. Специалисты Роспотребнадзора выявили в общей сложности 13 нарушений санитарных норм и правил.

Взято отсюда.

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