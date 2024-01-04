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Юные алтайские дайверы отметили Новый год на дне бассейна

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Юные алтайские дайверы отметили Новый год на дне бассейна

Воспитанники детской школы дайвинга «Морские дьяволята» отметили Новый год на самом дне бассейна «Обь».

Под водой были Снегурочка и Дед Мороз, ёлка и праздничный декор. Юные дайверы водили хороводы и танцевали.

По словам тренеров, пришлось тщательно репетировать номер сначала на суше, а потом уже под водой, пишут Вести22.

В школе дайвинга дети не просто отрабатывают погружение в воду, но и осваивают командные игры. Недавно ребята вернулись с Филиппин, где совершенствовали свои навыки в открытом море.

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Взято отсюда.

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