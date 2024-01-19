В администрации города прошло совещание по переселению граждан из аварийного жилья

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года.

В совещании приняли участие представители комитетов ЖКХ, по финансам и налоговой и кредитной политике, правового комитета, администраций районов, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко .

Участники заседания обсудили ход реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья.

По вопросу проведения работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 доложила заместитель председателя – начальник планово-экономического отдела комитета ЖКХ Анастасия Селищева .

По результатам совещания Сергей Татьянин дал поручение администрациям районов продолжать регулярно осуществлять мониторинг технического состояния многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2017.

Взято отсюда.

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