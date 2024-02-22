В администрации города состоялось межведомственное совещание по профилактике и предупреждению преступности среди несовершеннолетних

Совещание по итогам 2023 года с участием представителей всех органов системы профилактики провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

В ходе совещания присутствующие обсудили важные вопросы, связанные с разработкой системы эффективных мер по снижению преступности среди несовершеннолетних на территории города Барнаула.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Барнаулу Станислав Кокорин в своем докладе представил статистические данные по преступности за 2023 год, сообщил о мероприятиях, реализуемых на территории города в рамках предупреждения и профилактики совершения преступлений.

«С целью снижения уровня подростковой преступности, активизации работы подразделений органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних, пресечения наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде за отчетный период на территории Барнаула проведен ряд профилактических мероприятий, в том числе организованы рейды во взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проверке общественных мест, жилого сектора по предупреждению и пресечению фактов употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических средств, токсических и психотропных веществ» – сообщил заместитель начальника полиции. Станислав Кокорин подчеркнул, что работа по профилактике подростковой преступности находится на постоянном контроле у руководства УМВД.

Заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук в своём докладе отметила, что работа комитета по образованию по предупреждению совершения правонарушений и преступлений учащимися общеобразовательных организаций города ведется во взаимодействии со всеми органами системы профилактики.

«Информационно – разъяснительная работа с учащимися проводится на классных часах, общешкольных мероприятиях, акциях с приглашением специалистов КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер», УМВД России по г. Барнаулу, Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе мероприятий организована демонстрация видеороликов профилактической направленности. Кроме этого, в целях предупреждения правонарушений комитетом проводятся межведомственные выездные «единые дни профилактики».

Большая работа проводится с родительской общественностью в рамках общегородских родительских собраний с участием субъектов системы профилактики. Вопрос профилактики правонарушений среди несовершеннолетних поставлен в план работы Совета директоров школ города на 2024 год».

О мерах профилактики преступлений по линии незаконного оборота наркотиков участников совещания проинформировала Юлия Шевченко, начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С информацией о причинах роста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на территориях районов города, и принимаемых профилактических мерах выступили заместители глав администраций Октябрьского, Ленинского и Индустриального районов.

В ходе обсуждения участниками совещания было отмечено, что необходимо более тесное взаимодействие между ведомствами и различными организациями с целью эффективного реагирования на предупреждение правонарушений. Решено ввести в практику проведение ежеквартальных межведомственных совещаний по совершенствованию мер в части профилактики подростковой преступности.

Взято отсюда.

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