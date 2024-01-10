Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В аэропорту Барнаула вынужденную посадку совершил самолёт, следовавший из Москвы в Горно-Алтайск

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В аэропорту Барнаула вынужденную посадку совершил самолёт, следовавший из Москвы в Горно-Алтайск

Сообщается, что это решение экипаж принял по техническим причинам.

Барнаульский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку. Лайнер принадлежит компании «Аэрофлот». Он вылетел из аэропорта Шереметьево и в 08:35 должен был приземлиться в Горно-Алтайске. Однако экипаж запросил посадку на запасном аэродроме в Барнауле. В 9:40 борт прибыл в столицу Алтайского края. Как сообщили журналистам, посадка прошла успешно, пострадавших нет. Какие именно технические неисправности стали причиной случившегося, не уточняется.

Николай Потешкин

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново рассматривают в суде

10.01.2024

 Интересное

“Надеемся”. В алтайском Минздраве хотят открыть новую поликлинику №14 до конца января

10.01.2024

 Интересное

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

10.01.2024

 Интересное

Тройной удар. В Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом

10.01.2024

 Интересное

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

10.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае с 11 января заработает еще одна ледовая переправа

10.01.2024

 Интересное

В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

10.01.2024

 Интересное

В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них “абсолютно нормальная”

10.01.2024

 Интересное

Новые “Бременские музыканты” заработали 2 миллиарда в российском прокате

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix