В аэропорту Барнаула вынужденную посадку совершил самолёт, следовавший из Москвы в Горно-Алтайск

Сообщается, что это решение экипаж принял по техническим причинам.

Барнаульский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку. Лайнер принадлежит компании «Аэрофлот». Он вылетел из аэропорта Шереметьево и в 08:35 должен был приземлиться в Горно-Алтайске. Однако экипаж запросил посадку на запасном аэродроме в Барнауле. В 9:40 борт прибыл в столицу Алтайского края. Как сообщили журналистам, посадка прошла успешно, пострадавших нет. Какие именно технические неисправности стали причиной случившегося, не уточняется.

Николай Потешкин

Взято отсюда.

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