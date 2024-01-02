В аэропорту Токио в результате столкновения загорелся пассажирский самолет

Фото: pixabay.com

При посадке воздушного лайнера пассажиры и члены экипажа не пострадали, их удалось успешно эвакуировать и доставить в безопасное место

Пассажирский самолет Japan Airlines столкнулся с воздушным судном береговой охраны при посадке в аэропорту Токио и загорелся. На борту находилось около 400 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

При посадке судно столкнулось с военно-транспортным самолетом DHC-8, относящимся к столичному аэропорту. Он готовился вылетать в пострадавшие от землетрясения районы с помощью.

Согласно опубликованным кадрам, загорелся один из двигателей, сильно пострадало крыло самолета.

Все пассажиры и члены экипажа пассажирского лайнера успешно эвакуированы. На борту береговой охраны находилось шесть человек. Самостоятельно эвакуироваться смог только один из них.

Взято отсюда.

новости республики алтай , вести алтай новости сегодня