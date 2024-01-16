В Алейске автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

16 января в 12.05 в Алейске на улице Давыдова произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 58-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-3307, наехал на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получил травмы, госпитализирован в ЦРБ Алейска.

По данному факту ДТП назначена проверка.

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