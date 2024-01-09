В алейском детсаду поблагодарили Александра Терентьева за восстановление зарплат

Фото: unsplash.com

Сотрудники дошкольных учреждений обратились к лидеру алтайских социалистов из-за невыплаты премии и снижения зарплат. После вмешательства депутата проблему удалось урегулировать

Работники детских садов Алейска поблагодарили Александра Терентьева за долгожданную премию и восстановление зарплаты, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

“К концу года до нас “дошла” даже премия”, – пишут думцу заявители, отметив, что получили зарплату, как положено.

Напомним, что в начале ноября воспитатели нескольких алейских дошкольных учреждений пожаловались Александру Терентьеву на снижение заработных плат и на невыплату премий к профессиональному празднику. Депутат, в свою очередь, направил запрос губернатору Алтайского края.

Вопрос решили достаточно оперативно. Заявители остались довольны, ведь в результате у них подросла заработная плата, а также им перед Новым годом начислили долгожданную премию. Работники поблагодарили Александра Терентьева и его команду за помощь в решении их финансового вопроса.

“Хотя региональные власти в своем ответе указывают на ежегодный рост оплаты труда указанной категории работников, причем даже более высокими темпами, чем у других бюджетников, зарплаты у них по-прежнему остаются невысокими. К примеру, помощники воспитателей за октябрь прошлого года в среднем получали чуть больше 20 тысяч рублей. Это, конечно, катастрофически недостаточно, учитывая рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, повышение тарифов на коммунальные услуги и так далее. Пояса эти люди точно не ослабят при таком уровне заработной платы. Поэтому повышать зарплату этой социально значимой категории работников нужно более интенсивно“,– подчеркнул Александр Терентьев.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости горного алтая лента новостей ,