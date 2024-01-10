В Алейском районе перед судом предстали супруги по обвинению в гибели детей при пожаре

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Вавилон Алейского района и его супруги. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, обвиняемые, зная, что электропроводка в доме работает в аварийном режиме, в нарушение требований пожарной безопасности не предприняли мер к ее ремонту. В результате днем 3 июня 2023 года произошло возгорание горючих материалов кладовой, где находилась распределительная коробка с оголенными электропроводами. В это время в жилище находилась хозяйка и трое ее малолетних детей. Женщина успела вынести из горящего помещения грудного ребенка, а спасти 3-х летнюю девочку и 6-ти летнего мальчика ей не удалось, они погибли на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие причинении смерти по неосторожности вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности в жилом доме. В настоящее время уголовное дело с утверждённым Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление СК России по Алтайскому краю обращает внимание граждан на строгое соблюдение правил пожарной безопасности в жилых помещениях, в том числе не использовать неисправное электрооборудование, принимать своевременные меры к его ремонту, не перегружать электросеть, а также ставить пожарные извещатели во избежание трагедий.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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