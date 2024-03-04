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В Алтайский край завезли партию опасных нидерландских хризантем

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В Алтайский край завезли партию опасных нидерландских хризантем

27 февраля на Кулундинский пункт Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» из Казахстана поступила партия из 19 тыс. штук свежих срезанных цветов и бутонов надерландских хризантем, в которых обнаружили опасное насекомое.

Выявленное насекомое является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений. Опасные цветы сожгли. Фото Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Взято отсюда.

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