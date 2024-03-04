В Алтайский край завезли партию опасных нидерландских хризантем

27 февраля на Кулундинский пункт Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» из Казахстана поступила партия из 19 тыс. штук свежих срезанных цветов и бутонов надерландских хризантем, в которых обнаружили опасное насекомое.
Выявленное насекомое является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений. Опасные цветы сожгли. Фото Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Взято отсюда.
новости горного алтая и республики алтай свежие , новости горного алтая последние свежие ,