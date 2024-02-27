В Алтайском крае 13-летний школьник вытащил из огня пенсионеров

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Мальчик увидел пожар, не задумываясь, бросился на помощь, разбил окно ломиком и вытащил из горящего дома на воздух двух пенсионеров

Утром 23 февраля в поселке имени Калинина Петропавловского района Алтайского края произошел пожар. На помощь оказавшимся в беде пенсионерам пришел 13-летний подросток, пишет ” КП-Барнаул “.

Парень гулял на улице и увидел, как из дома валит дым. Школьник знал, что там живут пожилые супруги и бросился на помощь.

25 февраля, 9:30 В Барнауле произошел серьезный пожар в двухэтажке – жильцов разместили в ПВР

Дом двухэтажный, восьми квартирный, 1954 года постройки. В настоящее время жильцов дома отправили в пункт временного размещения

“Я оббежал дом и увидел в окно бабушку. На земле валялся ломик, им разбил окно, чтобы дотянуться до ручки, но стекло выпало полностью. Сначала вывел через окно бабушку, спросил у нее, где дядя Миша. Как оказалось, он остался в доме. Затем залез обратно, аккуратно взял его под мышки и начал вытаскивать через это же окно“, – рассказал подросток.

Сам он не пострадал, но дедушка получил серьезные ожоги. Проезжавшая мимо скорая, спешившая на другой вызов, отвезла мужчину в Петропавловскую ЦРБ, где он, по словам мамы школьника, все же скончался.

“Да, дядя Миша, к сожалению, умер в больнице, но хотя бы бабушку удалось спасти. Я горжусь своим сыном, и одновременно от мысли, что он мог погибнуть, становится страшно, ведь там баллоны газовые были. Даниил первую ночь вообще не спал, дедушка перед глазами стоял. Он ведь страшно обгорел“, – рассказывает мама подростка.

Ранее пожилой житель Барнаула погиб при пожаре в пятиэтажке .

Взято отсюда.

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