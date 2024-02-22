В Алтайском крае 17-летний подросток убил гостя и закопал его тело возле дома

Фото: Следственный комитет РФ

Посиделки в алтайском селе закончились трагедией: молодой парень до смерти избил своего собутыльника, который оскорбил его мать

17-летний житель Зонального района получил срок за убийство знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 3 мая 2023 года в одном из сел Зонального района парень распивал у себя дома алкоголь с 53-летним сельчанином. Во время застолья между ними возник конфликт, так как мужчина стал нелицеприятно высказываться о матери парня. За это юноша стал избивать собутыльника руками, ногами и металлическим предметом.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек вместе со своим знакомым закопали тело на приусадебном участке. Однако спустя несколько дней труп нашли. Подросток признался в содеянном.

Суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Знакомый отделался штрафом.

Ранее сообщалось , что житель Алтайского края убил человека и лег спать у него дома.

Взято отсюда.

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