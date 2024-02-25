В Алтайском крае 25 февраля усилится ветер и пойдет снег

25 февраля в Алтайском крае усилится юго-западный ветер, который принесет осадки. Днем ожидается умеренный минус, ночью температура продолжит существенно понижаться.
По информации Алтайского ЦГМ, 25 февраля в регионе ожидается переменная облачность, -10,-15 гр., в предгорьях местами до -5 гр.
Ночью по югу, днем по северу и западу пройдет небольшой снег, местами слабая метель.
Будет дуть юго-западный ветер, днем он усилится до 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура ночью -19,-24 гр., местами до -29 гр.
В Барнауле прогнозируется днем -10,-12 гр., ночью 22,-24 гр. В конце дня возможен небольшой снег.
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