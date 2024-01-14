В Алтайском крае больные сахарным диабетом испытывают трудности с получением льготных лекарств

Это следует из множества сообщений, полученных редакцией «Вестей».

Новый год в семье Рачковых начался неудачно. У маленького Димы температура за 40. Приехавшие 4 января медики скорой госпитализировали маму с ребёнком в инфекционное отделение. Там, говорит Анастасия, взяли необходимые анализы, сделали снимок, назначили антибиотик. Этим, по словам мамы, всё лечение ограничилось.

Нам назначили ксилометазолин, это сосудосужающее. Я спрашиваю врача: зачем нам сосудосужающее, если мы дышим носом? Он говорит, ну у нас ничего нету больше. Так как мы с сильным кашлем, я говорю: вы дайте нам что-нибудь от кашля? И, у нас опухшие миндалины были, что-нибудь в горло. Она говорит: у нас ничего нету, ни от кашля, ни от горла. Вы папе позвоните, пусть вам папа принесёт, и мы вас тогда полечим. Ну плюс ещё шприцы. Кололи антибиотики шприцами для взрослых. Можно поменьше? А какие, говорят, нам дали, теми мы и колем Может, говорю, нам из дома принести? Ну, из дома можете принести.

Анастасия Рачкова

Маленький Дима сегодня идёт на поправку – стараниями родителей. И очень хочется надеяться, что их ситуация скорее, исключение из правил. Ведь в конце декабря представитель Минздрава заявлял, что запас необходимых препаратов для лечения вирусных инфекций в стационарах создан на 4 месяца вперёд, в коммерческих аптеках на 2,5. Тогда же было озвучено, что льготникам можно не волноваться, для них необходимые лекарства тоже завезены. Это заявление вызвало шквал возмущений пациентов-льготников. Мы получили десятки сообщений в первую очередь от больных сахарным диабетом: люди ещё с осени не могут получить бесплатно необходимые лекарства и расходные материалы. В подведомственной Минздраву организации «Аптеки Алтая» утверждают: поставки препаратов для льготников на склад идут. Но это не значит, что одномоментно они окажутся доступны всем льготникам, в районы и города их ещё нужно развезти. На складе «Аптек Алтая» «Вестям» показали то, что уже поставлено: лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, противосудорожные препараты, диуретики. Среди сотен упаковок есть и лекарства для диабетиков. Теперь одна надежда, что эти льготные препараты как можно скорее окажутся на выдаче в аптеках.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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