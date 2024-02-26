В Алтайском крае будут чаще патрулировать леса

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Количество патрулирований лесов в 2024 году для профилактики пожаров возрастет на треть – с 6000 до 8000.

Почти на 10 процентов увеличится объем авиационной разведки – с 600 до 650 летных часов. В конце прошлого года на лесных участках дополнительно создано три пожарных резервуара для заправки водой техники. В этом году создадут еще два. Кроме того, дополнительно усилили группировки лесопожарных формирований юго-западной части региона лесопожарной техникой.

Об этом рассказал в интервью журналистам ТВ «Вести-Алтай» Губернатор Виктор Томенко. Он пояснил, что все эти мероприятия отражены в Плане основных мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2024 года. Предварительно Минприроды Алтайского края провело оценку принимаемых мер по борьбе с лесными пожарами, выработаны комплексные решения, которые направлены на сокращение пожаров.

Виктор Томенко напомнил, что прошлый год был сложным с точки зрения природных пожаров. Произошло несколько крупных лесных пожаров, которые было невозможно предотвратить. Сопровождались они крайне неблагоприятными погодными условиями – сильный ветер, жара, сухость. Общая площадь, пройденная огнем, составила 23 тысячи гектаров, тогда как в 2022 году – порядка 10 тысяч гектаров. Количество же пожаров в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось в два раза.

«Мы делаем выводы о том, как шла борьба с пожарами в предыдущие годы, особенно в 2023 году. На этом основании делаем шаги по совершенствованию всей системы. Из 276 пожаров, которые были в крае в прошлом году, в первые сутки обнаружены 256. То есть 90 процентов пожаров потушены в самом начале. Те немногие крупные пожары, с которыми погода не давала бороться, осложнили ситуацию в регионе. Поэтому этот вопрос всегда в зоне моего внимания, Правительства края, регионального Министерства природных ресурсов и экологии при взаимодействии с федеральными структурами», – сказал глава региона.

Напомним, в прошлом году два самых крупных лесных пожара произошли в Егорьевском районе один за другим с перерывом в несколько дней. Предотвратить эти возгорания было невозможно. Поэтому усилия направили на защиту населенных пунктов и объектов экономики, на которые эти пожары могли распространиться. Эту задачу выполнили: населенные пункты защитили. Специалисты предприятий лесного хозяйства, подразделений МЧС, «Авиалесоохраны» – все работали слаженно, профессионально и в итоге на пятые сутки ликвидировали эти пожары.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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