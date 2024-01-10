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В Алтайском крае экстренные службы готовятся к непогоде

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В Алтайском крае экстренные службы готовятся к непогоде

В Алтайском крае экстренные службы готовятся к непогоде, которая ожидается в ближайшие дни. По прогнозам, в регионе возможны сильные ветра, гололедица, метели и дождь.

В связи с этим в ряд районов края направлены специально сформированные группы. Специалисты МЧС, в том числе оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, заблаговременно приступили к дежурству на особо опасных участках. Они обеспечивают мониторинг обстановки и сбор информации. При необходимости сотрудники будут оказывать помощь гражданам, координировать работу сил и средств.

В усиленном режиме работают все подразделения систем энергообеспечения, дорожные службы.

К возможным нестандартным ситуациям в связи с непогодой готовы все социальные объекты края. Учреждения с круглосуточным пребыванием пациентов также готовы к возможным нестандартным ситуациям. Все они обеспечены дополнительными источниками электро и теплоснабжения, которые в случае необходимости будут использоваться как источники питания.

Экстренные службы предупреждают, что высока вероятность возникновения различных ЧС: обрывов линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыва кровли со зданий, нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также рост числа ДТП. Еще читают

Взято отсюда.

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