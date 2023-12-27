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В Алтайском крае электровоз наехал на мужчину

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В Алтайском крае электровоз наехал на мужчину

26 декабря в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что на станции «Световская» в Панкрушихинском районе электровоз травмировал мужчину.

Было установлено, что 44-летний мужчина переходил железнодорожный путь перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с травмами доставили в одно из лечебных учреждений, сообщает транспортная полиция Сибири.

В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать правила поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности Еще читают

Взято отсюда.

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