В Алтайском крае грузовой локомотив переехал пешехода

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Две женщины шли через пути в непредназначенном месте и не обратили внимания, что на них движется поезд. Машинист начал экстренно тормозить, но резко остановить локомотив невозможно

50-летняя женщина погибла на железной дороге после столкновения с грузовым поездом, сообщила транспортная полиция Сибири.

Авария произошла на 616-м км перегона станций Камень-на-Оби – Тарадоново. Две нетрезвые женщины начали переходить пути в неположенном месте перед приближающимся поездом.

Машинист подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить. Одна женщина успела перейти пути, но столкновения со второй избежать не удалось.

От полученных травм 50-летняя пострадавшая скончалась.

Ранее на перегоне Топчиха — Калманка мужчина попал под тепловоз .

Взято отсюда.

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