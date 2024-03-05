В Алтайском крае идут учения МЧС, регион готовится к сложному паводку

5 марта в Барнауле начались командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В центре внимания — вопросы, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья.

Такие тренировки сил и средств состоялись во всех российских регионах. Но для Алтайского края, где паводок не раз приносил немало бед, значение учений невозможно переоценить. По легенде события разворачивались так. Пострадавшие оказались в населенном пункте, отрезанными от большой земли разлившейся рекой. Доставка спасателей, продуктов питания и предметов первой необходимости возможна только на специализированной технике, адаптированной к движению по затопленным территориям. Справиться с такой задачей помогает судно на воздушной подушке (проект АРЕС-8 П). находящееся на вооружении центра ГИМС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Как это делается, было воочию продемонстрировано.

Фото: Тамара Логинова

Кроме того, отрабатывалось применение снегоболотохода амфибия «ЛОСЬ», который на вооружении поисково спасательного отряда МЧС России им. Виктора Зюкова. Он может перемещаться по заснеженной, болотистой местности, а также по воде, Вместимость его до 12 человек.

«Лось» неоднократно применялся при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Алейском, Топчихннском, Шипуновском, Змеиногорском, Троицком и Поспелихинском районах Алтайского края.

Также спасатели поисково-спасательного центра краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» применили новую технологию спасения человека, провалившегося под лед.

Фото: Тамара Логинова

Суть ее в том, что спасатель застрахован за петлю на веревке, которая идет от берега. При достижении наиболее опасного расстояния до пострадавшего, он переходит в лежачее положение и доставляет к месту провала под лед деревянную лестницу на обоих конца которой есть петли для удержания спасателя с пострадавшим во время транспортировки.

Убедившись, что человек в проруби зацепился, спасатель поднятием руки вверх даёт команду на вытягивание. Такой способ спасения провалившегося под лед зарекомендовал себя с положительной стороны в профессиональных аварийно-спасательных формированиях России. При этом способе минимизируется риск провала спасателя под лед к пострадавшему.

Тем временем с левой стороны, из населенного пункта к месту тренировки прибывает плавающий транспортер ПТС-М. специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, который эвакуирует легковой автомобиль УАЗ.

Фото: Тамара Логинова

Проведенные мероприятия показали, что силы и средства единой государственной системы к грядущему паводку готовы. А прогнозируется он довольно сложным.

После практической части учений состоялось заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провели заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко и начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Там и были обозначены ключевые моменты, требующие пристального внимания, чтобы оказаться во всеоружии при наступлении весеннего половодья.

В этом году, как прозвучало, возможно развитие паводковой ситуации по сценарию 2018 года. Значительное промерзание верхних слоев почвы, ставшее результатом особенностей этой зимы, малоснежность, другие факторы, могут привести к обильному паводку.

Шестого марта в Павловском и Первомайском районах также пройдёт отработка вводных, связанных с защитой населённых пунктов от природных пожаров. В целом учебными мероприятиями будут охвачены все муниципалитеты региона.

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