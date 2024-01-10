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В Алтайском крае из-за резкой смены погоды в некоторых районах и городах ввели режим ЧС

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В Алтайском крае из-за резкой смены погоды в некоторых районах и городах ввели режим ЧС

Во всём регионе введён режим повышенной готовности.

Он предполагает усиленную работу аварийных бригад, которые должны заниматься ликвидацией возможных ЧП. Главная причина такого решения губернатора – непогода, которая обрушилась на регион. Предстоящей ночью температура опустится до -27 градусов. А уже днём синоптики прогнозируют потепление, до -2. Сейчас на дорогах края сохраняется сильный гололёд. Из-за чего растёт риск различных ДТП. К тому же, в регионе ожидается ураган с порывами ветра до 33 метров в секунду, и осадки в виде мокрого снега. К оперативному реагированию готовы свыше 300 бригад алтайского филиала «Россети», это больше 1200 специалистов. Как заявил сегодня Виктор Томенко – из-за сложной обстановки, в том числе метелей и снегопадов, несколько муниципальных образований края уже функционируют в режиме ЧС. К примеру, это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, а также города Заринск, Новоалтайск и Рубцовск. Если потребуется, аналогичные решения будут приняты и по поводу других муниципалитетов.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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