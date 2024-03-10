В Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала на металл

Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК
Подозреваемая созналась, что сломала навесной замок и украла оборудование, а потом сдала его в пункт приема металла, чтобы получить деньги
Полицейские Алейского района раскрыли кражу из нежилого дома. С заявлением о пропаже обратилась 37-летняя местная жительница, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Она рассказала, что кто-то повредил навесной замок и украл насосную станцию стоимостью 30 тысяч рублей. Правоохранители начали поиски и установили подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя местная жительница.
Женщина дала признательные показания и сообщила, что похищенное уже сдала в пункт приема металла.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее житель Барнаула решил украсть из магазина кофе, но попался и не смог сбежать .
Взято отсюда.
новости республики алтай сегодня , горно алтайск свежие новости республики алтай ,