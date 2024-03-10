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В Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала на металл

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В Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала на металл

Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Подозреваемая созналась, что сломала навесной замок и украла оборудование, а потом сдала его в пункт приема металла, чтобы получить деньги

Полицейские Алейского района раскрыли кражу из нежилого дома. С заявлением о пропаже обратилась 37-летняя местная жительница, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Она рассказала, что кто-то повредил навесной замок и украл насосную станцию стоимостью 30 тысяч рублей. Правоохранители начали поиски и установили подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя местная жительница.

Женщина дала признательные показания и сообщила, что похищенное уже сдала в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Барнаула решил украсть из магазина кофе, но попался и не смог сбежать .

Взято отсюда.

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