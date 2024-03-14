В Алтайском крае к длительному сроку лишения свободы приговорен уроженец иностранного государства за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних посредством сети Интернет

Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему гражданину Республики Таджикистан. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что фигурант приехал из Республики Таджикистан для осуществления трудовой деятельности в Москве и Московской области. В 2019 и 2021 годах он стал общаться с несовершеннолетними девочками через популярную социальную сеть и мессенджер. Представляясь ровесником детей, он входил к ним в доверие, после чего отправлял медиаконтент порнографического характера, тем самым развращая несовершеннолетних. Кроме того, угрожая, что близким станет известно о таком общении, он принуждал девочек отправлять ему интимные фотографии и видео. Всего от действий злоумышленника пострадало 20 девочек в возрасте от 8 до 15 лет, которые проживают не только на территории Алтайского края, но и других регионов страны от Ставропольского края до Хабаровского. Всего следствием доказано 32 эпизода преступной деятельности мигранта.

Следователем Следственного комитета была проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание и назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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