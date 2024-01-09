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В Алтайском крае мальчик задохнулся угарным газом

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В Алтайском крае мальчик задохнулся угарным газом

5 января в Тогульском районе в одном из частных домов обнаружено тело 16-летнего мальчика. Предварительной причиной гибели подростка стало отравление угарным газом.

Обнаруженный несовершеннолетний находился в жилом помещении один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.

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