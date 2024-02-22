В Алтайском крае машина насмерть сбила пешехода на Чуйском тракте

22 февраля в Тальменском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как пояснили в Госавтоинспекции Алтайского края, 41-летний мужчина за рулем «Ниссана Патрол» при выезде с дороги «Алтай – Кузбасс» на Чуйский тракт врезался в стоящий на обочине УАЗ. От удара отечественный автомобиль отлетел на несколько метров и насмерть сбил находящегося на улице 32-летнего мужчину.

Водитель и пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести. В иномарке пострадала женщина.

По факту ДТП полицейские запустили проверку.

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