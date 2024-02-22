реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Алтайском крае машина насмерть сбила пешехода на Чуйском тракте

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае машина насмерть сбила пешехода на Чуйском тракте

22 февраля в Тальменском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как пояснили в Госавтоинспекции Алтайского края, 41-летний мужчина за рулем «Ниссана Патрол» при выезде с дороги «Алтай – Кузбасс» на Чуйский тракт врезался в стоящий на обочине УАЗ. От удара отечественный автомобиль отлетел на несколько метров и насмерть сбил находящегося на улице 32-летнего мужчину.

Водитель и пассажир УАЗа получили травмы различной степени тяжести. В иномарке пострадала женщина.

По факту ДТП полицейские запустили проверку.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай края , новости выпуск алтай ,

горняк22 телеграм
«Ощущение пресного дежавю»: чем плох «Лед-3», который ждали поклонники по всей стране

«Ощущение пресного дежавю»: чем плох «Лед-3», который ждали поклонники по всей стране

Честная рецензия журналиста 24 февраля 2024, 19:00144Написать комментарий 14 февраля…

Узнать больше
Тело Алексея Навального передали его матери

Тело Алексея Навального передали его матери

Политик скончался 16 февраля в колонии на Ямале 24 февраля…

Узнать больше
ВЦИОМ провел среди россиян опрос о целях и поддержке СВО

ВЦИОМ провел среди россиян опрос о целях и поддержке СВО

Каждый пятый в качестве цели назвал защиту новых регионов 24…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp