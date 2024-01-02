В Алтайском крае машина вылетела в кювет и наехала на двух человек

1 января на алтайской трассе произошло жесткое ДТП по неосторожности двух водителей.

Инцидент случился на 109 км автомобильной дороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан», уточнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель-мужчина1989 года рождения, будучи за рулем автомобиля «Опель», двигаясь со стороны Барнаула в направлении Алейска не справился с управлением и съехал в кювет.

Следующий в попутном направлении автомобиль «Акура» под управлением водителя-мужчины1994 года рождения, при виде опасности также не справился с управлением и съехал в этот же кювет, где наехал на двух женщин.

В результате ДТП две женщины получили травмы различной степени тяжести.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , вести алтай новости сегодня