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В Алтайском крае минивэн насмерть сбил пешехода на трассе в метель

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В Алтайском крае минивэн насмерть сбил пешехода на трассе в метель

Фото: pixabay.com

Женщина переходила дорогу в момент, когда ее сбила Toyota. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства ДТП выясняются

Утром 31 декабря в Павловском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Около 7.00 в районе села Шахи Toyota Town Ace Noah сбила 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Полученные травмы оказали для пострадавшей смертельными. За рулем иномарки был 55-летний мужчина.

По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются“, – добавили в полиции.

Региональная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. По возможности в период непогоды лучше воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее в Бийске женщина-водитель на автомобиле Nissan Tiida Latio сбила ребенка , который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Взято отсюда.

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