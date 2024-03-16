реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае на выборах президента Бийск голосует хуже всего

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае на выборах президента Бийск голосует хуже всего

К вечеру второго дня голосования на выборах президента России в Алтайском крае с помощью дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 86% из зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей региона (это порядка 240 тыс. человек). Явка без учета ДЭГ по краю на выборах к 15:00 16 марта составила 32,69%. На участки к этому времени в Алтайском крае пришли 482,5 тыс. избирателей.

В тройку лидеров по числу проголосовавших избирателей вошли ЗАТО Сибирский с явкой 70,9%, Алейский район – 62% и муниципальный округ Суетский район – 55,7%.

Хуже всех в регионе голосуют пока жители Бийска, там явка на участки составила 26%. Жители города, носящего гордое звание Наукоград оказались самыми ленивыми в Алтайском крае

Напомним, что выборы президента в этом году проходят в три дня с 15 по 17 марта, и обычно в последний день на участки приходит большая часть избирателей. Так что лидерство по явке среди муниципалитетов края еще может измениться. Смогут ли за завтрашний день бийчане изменить ситуацию или останутся главными аутсайдерами в крае?

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , алтай новости происшествия ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Стала известна явка избирателей в Алтайском крае по итогам…

Выборы Фото: Виталий Барабаш Выборы президента Российской Федерации проходят с…

Астропсихологи рассказали, у кого больше шансов дожить до 100…

Гороскоп. Астрология. Знаки зодиака Фото: ru.freepik.com Несмотря на различия в…

Автобус слетел с трассы в Алтайском крае

Авария случилась на участке Бийск — Барнаул ДТП с автобусом…

В Алтайском крае на выборах президента Бийск голосует хуже…

К вечеру второго дня голосования на выборах президента России в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp