В Алтайском крае на выборах президента Бийск голосует хуже всего

К вечеру второго дня голосования на выборах президента России в Алтайском крае с помощью дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 86% из зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей региона (это порядка 240 тыс. человек). Явка без учета ДЭГ по краю на выборах к 15:00 16 марта составила 32,69%. На участки к этому времени в Алтайском крае пришли 482,5 тыс. избирателей.

В тройку лидеров по числу проголосовавших избирателей вошли ЗАТО Сибирский с явкой 70,9%, Алейский район – 62% и муниципальный округ Суетский район – 55,7%.

Хуже всех в регионе голосуют пока жители Бийска, там явка на участки составила 26%. Жители города, носящего гордое звание Наукоград оказались самыми ленивыми в Алтайском крае

Напомним, что выборы президента в этом году проходят в три дня с 15 по 17 марта, и обычно в последний день на участки приходит большая часть избирателей. Так что лидерство по явке среди муниципалитетов края еще может измениться. Смогут ли за завтрашний день бийчане изменить ситуацию или останутся главными аутсайдерами в крае?

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