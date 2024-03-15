В Алтайском крае начал работать Информационный центр краевого Избиркома

В первый день выборов президента России начал работу Информационный центр Избирательной комиссии Алтайского края.

Все три дня, с 15 по 17 марта, Центр будет освещать ход голосования, подводить предварительные итоги, а также отвечать на вопросы населения. Кроме того, работает федеральная линия Информационно-справочного центра ЦИК России по телефону 8–800–200–00–20.

Так, 15 и 16 числа в 15:00 и 20:00 по местному времени Информационный центр опубликует результаты промежуточной явки. Кроме того, 17 марта запланировано еще несколько «срезов» результатов голосования – в 10, 12, 15 и 18 часов. Актуальную информацию Избирательная комиссия в режиме реального времени будет размещать на страницах соцсетей во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и телеграм-канале.

На пресс-конференции с представителями СМИ председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала, что в первой половине дня 15 марта никаких нарушений на выборах нет.

Прозрачность выборов будет обеспечивать центр общественного наблюдения. На 700 наиболее крупных избирательных участках (общее число УИК – 1701) установлены программно-аппаратные комплексы, которые обеспечат ведение онлайн-трансляции. Камеры настроены так, чтобы в обзор попадали столы для выдачи бюллетеней, вход в кабинки для тайного голосования и урны. Под видеонаблюдением будут находиться сейфы для документации участковых комиссий. После публикации результатов выборов видеозаписи поступят в центр обработки данных, где будут храниться еще три месяца.

«Хочу отметить, что за последние годы у нас не было ни одного обращения о возможности возврата к видеоматериалу, который был записан на избирательных участках. Это показатель того, что ход голосования прозрачен и не вызывает никаких сомнений и вопросов», – подчеркнула Ирина Акимова.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин подчеркнул, что с каждым годом растет число фейков и попыток вмешательства западных «партнеров» в российские выборы. Он призвал население доверять только официальной информации, которую распространяет краевой Избирком:

«Прогресс идет вперед, враги не дремлют. Появляются все новые и новые способы обмана и гибридной войны. Все это достаточно оперативно проверяется: и силовыми ведомствами, и муниципальными органами, и правительством региона. Информационный центр избирательной комиссии Алтайского края в эти дни станет главным поставщиком реальной и действительной информации».

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