В Алтайском крае начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на должность Президента РФ

Региональный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина начал свою работу 22 декабря.

Основная задача регионального штаба – сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В крупных городах региона, таких, как Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, в торговых центрах работают точки, где каждый желающий может присоединиться к акции.

Всего таких точек в Алтайском крае 17. Семь в Барнауле, четыре в Бийске, по три в Рубцовске и Новоалтайске. Работа их выстроена в будние дни с 19 до 22 часов, в выходные – с 18 до 22 часов. Мы побывали в одной из таких точек в Барнауле, организованной в ТЦ «Пионер».

Сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина, начальник Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова отметила:

– Приглашаем всех желающих прийти и поставить подпись в поддержку нашего кандидата. В регионе много людей, работающих в различных отраслях, которые поддерживают Владимира Владимировича Путина. Я как представитель здравоохранения, где проработала 40 лет, хочу сказать, что в нашей сфере в последние годы произошли кардинальные изменения. Построено большое количество центров: диагностический, кардиологический, онкологический, охраны материнства и детства. Создано много ФАПов, укреплена материально-техническая база. Появились новые технологии и современное оборудование, которые позволяют проводить диагностику и лечение пациентов на высоком уровне. Как начальник госпиталя ветеранов войн могу отметить, что в последние годы принимается много законов в поддержку ветеранов войн, направленных на льготное лечение, социальные выплаты, это вызывает уважение к действующему президенту. Я вижу глаза парней, которых мы сегодня лечим, все ветераны войн поддерживают нашего президента. Считаю, что в сложное для страны время, мы должны поддерживать главнокомандующего, чтобы жить в свободной России и говорить на родном языке.

Среди тех, кто оставил свою подпись в поддержку Владимира Путина, много молодежи.

Барнаульцу Дмитрию 20 лет, он учится в колледже АлтГУ, работает на складе «Мария-Ра».

– Я шел за подарком на Новый год для своей девушки. Она пингвинов любит, я ей нашел мягкую игрушку. Потом увидел, что проходит сбор подписей за кандидата в президенты, и решил подойти и поддержать Владимира Владимировича Путина. Наш действующий президент много сделал для страны. Считаю, что у власти должны быть политики, которые делают, а не говорят. Владимир Владимирович именно такой кандидат, – считает Дмитрий.

Пришла поставить подпись в поддержку кандидата сенатор РФ от Алтайского края Наталья Кувшинова.

– Выборы президента – важное событие для всей страны. Россия последние несколько лет идет по пути сохранения суверенитета, социально-экономического развития, поддержки жителей регионов. Я пришла сегодня после работы в одну из точек по сбору подписей, чтобы поддержать кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина. Мы видим работу, которую проводит лидер нашего государства и его команда в течение пяти лет. Точки по сбору подписей организованы по всей стране. Это позволяет еще до момента голосования нам всем объединиться и продемонстрировать правильную патриотическую позицию, показать, разделяешь ли ты те цели, которые ставит сегодня перед собой лидер страны, главнокомандующий. Крайне важно на старте процесса выдвижения кандидата, чтобы его поддержали сторонники по всей стране, от молодого поколения до умудренных опытом жителей России.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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