В Алтайском крае наградили лучших животноводов

5 марта на Слете лучших животноводов Алтайского края наградили работником отрасли.

Осеменатора АО «Табунское» Табунского района Татьяну Тикан наградили премией губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени- Я родилась в Перми. Мой будущий муж служил там, и я с ним потом поехала на его малую Родину – Алтай. В селе работа была только на ферме. Закончила курсы осеменатора. Меня сначала на молодняк поставили, затем на дойное стадо. За частный сектор тоже отвечала. Сейчас у меня нагрузка в хозяйстве 400 голов. В этом году выход телят – 101%. Так не всегда бывает. Это хороший результат, – рассказала Татьяна Тикан. Евдокии Бабич и Анны Дробот. Общий стаж в животноводстве составляет 38 лет.

Фото: Андрей Каспришин Поздравили участников слета первые лица края.

– На Слете животноводов по традиции собираются люди, которые вносят неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства. Успехи в животноводстве с каждым годом становятся все лучше. И это результат вашего самоотверженного труда. Позвольте от имени жителей Алтайского края выразить вам слова признательности. Слова особой благодарности ветеранам отрасли за ваше отношение к труду, за вклад в воспитание молодого поколения. Государство продолжит поддерживать животноводство. В крае выходит на проектную мощность сразу несколько крупных проектов, в которых инвестировано более 36 млрд рублей. Они в течение ближайших четырех лет существенно увеличат производство молока и мяса в регионе, создадут более тысячи высокотехнологичных рабочих мест, – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фото: Андрей Каспришин

– В свое время было принято правильное решение о чествовании животноводов края, проведении зимнего праздника «Слета лучших животноводов Алтайского края». Я не знаю профессии более важной, чем профессия животновода. Молочные и мясные продукты – результат вашего каждодневного труда, – отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

Фото: Андрей Каспришин

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Взято отсюда.

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