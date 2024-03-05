В Алтайском крае назначены дополнительные рейсы одного из популярных пригородных поездов

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Скорый пригородный поезд №7013/7014 Барнаул – Славгород совершит дополнительные рейсы 7 и 9 марта, по обратному маршруту – 8 и 10 марта.

Это связано с традиционным увеличением спроса на поездки в праздничные дни.

Расписание поезда не изменится: он отправляется из Барнаула в 15 часов 40 минут, прибывает в Славгород в 22 часа. Обратно отходит в 8 часов, в краевую столицу пассажиры приезжают в 14 часов 20 минут. Время указано местное.

Как отмечают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала компании «РЖД», скорый пригородный поезд курсирует через день. Он останавливается на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.

Состав скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов. Они оборудованы мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками и подставками для ног. В каждое кресло вмонтированы разъемы для наушников. В вагоне действуют системы климат-контроля, обеззараживания воздуха, предусмотрены персональные розетки для зарядки мобильных устройств.

Кроме билетных касс приобрести проездной документ за полную стоимость и по детскому тарифу можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и на сайте компании «РЖД». Более подробную информацию можно получить на сайте компании «Алтай-Пригород» и по телефону (3852) 29-21-68.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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