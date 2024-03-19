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В Алтайском крае невеста сдала в ломбард обручальное кольцо и обокрала жениха

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В Алтайском крае невеста сдала в ломбард обручальное кольцо и обокрала жениха

В Благовещенском районе невеста украла у жениха телефон, а после продала подаренное обручальное кольцо и купила уголь.

Ранее судимой жительнице Благовещенского района любимый мужчина сделал предложение руки и сердца. Женщина согласилась, однако после повела себя очень странно.

Вместе с будущим мужем они зашли к нему домой, чтобы взять паспорт и пойти в ЗАГС подавать заявление. Пока влюбленный мужчина собирал документы, дама сердца похитила его сотовый телефон и исчезла.

После она сдала в ломбард подаренное ей в знак любви золотое кольцо, а на вырученные деньги купила уголь для отопления своего дома.

Как отмечает Управление по мировым судьям Алтайского края, с учетом имеющейся судимости за кражу сотового телефона женщине назначено 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Телефон жениху вернули, а невесту взяли под стражу в зале суда.

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Взято отсюда.

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