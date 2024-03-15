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В Алтайском крае ночью обчистили закрытый детский лагерь

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В Алтайском крае ночью обчистили закрытый детский лагерь

Фото: МВД Медиа

Местные жители вынесли с территории детского лагеря имущество более чем на 100 тысяч рублей. Полицейские установили их личности

В Алтайском крае обокрали детский оздоровительный лагерь в селе Усть-Калманка, сообщает МВД Медиа.

Предварительно известно, что ночью трое мужчин, 30, 24 и 23 лет, повредили замки и проникли на территорию лагеря. Они вынесли из столовой шесть алюминиевых кастрюль, 90 ложек и столько же чашек, пять столешниц для разделывания продуктов, а также сняли пять компрессоров с холодильников. После этого воры “посетили” медпункт, клуб и хозпостройки и украли оттуда имущество (музыкальный центр, две мотопомпы, два водонагревателя, одеяла).

Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители. Они сообщили, что на отечественном внедорожнике сельчане приехали к лагерю, который сейчас не работает. Сломав замки, они завернули награбленное в одеяла и погрузили в авто.

Часть украденного подельники сбыли в пункт приёма, а другую – припрятали в камышовых зарослях между двумя посёлками Усть-Калманского и Усть-Пристанского районов. Деньги они поделили между собой.

Полицейские обнаружили оборудованный ими схрон и изъяли похищенное. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае женщина украла насосную станцию и сдала на металл.

Взято отсюда.

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