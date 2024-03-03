В Алтайском крае ночью загорелся оздоровительный комплекс в одном из отелей

3 марта ночью в Алтайском районе произошел пожар в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей.
На месте происшествия было задействовано 7 пожарных расчётов МЧС России, 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар был локализован на площади около 1200 кв. м.
Продолжается проливка и разборка конструкций.
Причина возгорания будет установлена органами дознания.
>
Еще читают
Взято отсюда.
новости горного алтая и республики алтай свежие , новости горного алтая в контакте ,