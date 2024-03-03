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В Алтайском крае ночью загорелся оздоровительный комплекс в одном из отелей

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В Алтайском крае ночью загорелся оздоровительный комплекс в одном из отелей

3 марта ночью в Алтайском районе произошел пожар в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей.

На месте происшествия было задействовано 7 пожарных расчётов МЧС России, 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар был локализован на площади около 1200 кв. м.

Продолжается проливка и разборка конструкций.

Причина возгорания будет установлена органами дознания.

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Взято отсюда.

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