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В Алтайском крае объединят два педагогических вуза

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В Алтайском крае объединят два педагогических вуза

Фото: 2 Гис

Данную инициативу педвузов поддержали на заседаниях ученых советов учебных заведений. Общая численность студентов после реорганизации составит более 10 тысяч человек

В Алтайском крае объединят два университета – Алтайский государственный педагогический и Алтайский государственный гуманитарно-педагогический имени Василия Шукшина (Бийск). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующий приказ уже подписали в министерстве просвещения РФ.

Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, научно-методических, интеллектуальных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов двух педагогических вузов, действующих на территории Алтайского края. Это открывает более широкие возможности для объединенного педвуза“, – пояснила ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.

Подготовка к реорганизации началась в 2023 году и завершится в мае.

АлтГПУ сохраняет свое название – Алтайский государственный педагогический университет. Педагогический вуз в Бийске станет филиалом Алтайского педуниверситета.

Алтайский государственный педагогический университет является старейшим вузом края, основан в 1933 году, в 2023 году он отметил 90-летний юбилей. По количеству студентов университет занимает четвертое место в регионе, в структуре университета семь институтов, число научно-педагогических работников составляет 277 человек, в том числе 27 докторов наук, 183 кандидата наук. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Василия Шукшина основан в 1939 году, в 2024 году вузу исполняется 85 лет. В его структуре три института, количество научно-педагогических работников составляет 81 человек, в том числе 6 докторов наук и 54 кандидата наук.

Взято отсюда.

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