В Алтайском крае объявлен новый штормпрогноз

Во второй половине 10 января и сутки 11 января в Алтайском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. Порывы ветра достигнут скорости 18–23 м/с, местами подует ураганный ветер.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в краевой столице Барнауле 10 января в конце дня ожидается небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. Температура ночью -24…-26 градусов, днем 3–5 градусов мороза. Ночью ветер северо-западный, 6–11 метров в секунду, днем сменит направление на юго-восточное и усилится до 15–20 метров в секунду.

11 января погода в Барнауле существенно испортится: пройдет небольшой снег, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Температура ночью -13…-15 градусов, днем -9…-11. Ветер южных направлений, ночью 18–23 метра в секунду с порывами до 25–28 метров в секунду, днем 15–20 метров в секунду.

12 января в Барнауле небольшой снег возможен только ночью, днем метель, на дорогах гололедица. Температура ночью -18…-20 градусов, днем -14…-16. Ветер юго-западный, 6–11 метров в секунду с порывами днем до 16 метров в секунду.

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