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В Алтайском крае определены все подрядчики для ремонта региональных дорог

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В Алтайском крае определены все подрядчики для ремонта региональных дорог

Контрактация объектов

Речь идет об участках трасс, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России.

Все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на обновление 38 объектов регионального и межмуниципального значения завершены, к работам дорожники приступят при наступлении благоприятных погодных условий.

«Уже не первый год мы проводим конкурсные процедуры заблаговременно. Благодаря этому дорожный-строительный сезон начинается вовремя и на всех объектах, ремонт которых предусмотрен планом, работы завершаются в установленные сроки, а в ряде случаев и с опережением. Заключенные контракты предполагают не только проведение ремонтных работ, но также и исполнение гарантийных обязательств в течение последующих пяти лет», – отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В Барнауле планируется отремонтировать 21 участок, в Бийске и Новоалтайске по пять. Сейчас ведется документационная работа, в ближайшее время будут объявлены торги, все контракты должны быть заключены до 1 апреля.

Напомним, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать более 185 км, включая городские, региональные и межмуниципальные дороги. Сумма средств, направленных на выполнение работ составит более 5 млрд рублей.

Взято отсюда.

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