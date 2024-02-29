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В Алтайском крае осудили мужчину, который пьяный въехал в остановку с людьми

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В Алтайском крае осудили мужчину, который пьяный въехал в остановку с людьми

Согласно приговору суда, 12 марта 2023 года житель Алтайского края после распития спиртных напитков стал управлять автомобилем «Мазда МПВ», принадлежавшего его другу, который также находился вместе с ним в салоне транспортного средства, сообщает краевая прокуратура. Двигаясь в светлое время суток по второму километру автодороги «г. Новоалтайск – пос. Новогорский» осужденный, нарушив Правила дорожного движения, совершил наезд на остановку общественного транспорта у СНТ «Надежда».

В результате погиб мужчина. Несмотря на то, что на месте происшествия осталась тяжело травмированная женщина, все находившиеся в салоне автомобиля граждане, не оказав ей помощь, покинули место ДТП.

Изначально друзья — участники произошедшего, указывали на управление автомобилем друг другом. Причастность осужденного к совершению преступления удалось установить проведенными по уголовному делу судебными экспертизами, подтвердившими нахождение на оплетке рулевого колеса именно его отпечатков пальцев и крови.

В судебном заседании вину в совершенном преступлении осужденный признал и раскаялся в содеянном. Судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены гражданские иски в общем размере 1,8 млн рублей.

Взято отсюда.

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