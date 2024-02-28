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В Алтайском крае осудили нерадивую мать, которая не платила алименты на пятерых детей

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В Алтайском крае осудили нерадивую мать, которая не платила алименты на пятерых детей

На Алтае осуждена жительница Крутихинского района за неуплату алиментов на пятерых детей.

Женщина по решению суда была обязана ежемесячно выплачивать средства на содержание пятерых несовершеннолетних детей. Однако она уклонялась от этого и материальной помощи детям не оказывала.

Нерадивую мать привлекли к административной ответственности, но должных выводов она не сделала. В результате задолженность по алиментам составила более 900 тысяч рублей, пишет прокуратура Алтайского края.

Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

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Взято отсюда.

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