Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае отца осудили за травмы дочерей на гидроцикле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае отца осудили за травмы дочерей на гидроцикле

Фото: прокуратура Алтайского края

Потерпевшие просили закрыть дело после примирения, но суд в этом отказал и назначил наказание. Гидроцикл конфисковали в доход государства

В Алтайском крае суд вынес приговор жителю Белокурихи, который неудачно покатал дочерей на гидроцикле, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Летом 2023 года папа с девочками 12 и 17 лет отправился кататься по озеру на территории парк-отеля “Каменный ручей”. Он прицепил к гидроциклу Yamaha надувной баллон, куда усадил детей.

Во время маневра на скорости баллон врезался в пирс. Девочки получили тяжкий вред здоровью. Сообщалось , что пострадавшие были в коме.

Потерпевшие, а также их законный представитель, в судебном заседании просили прекратить уголовное дело в связи с примирением. Мировой судья отказал и признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год два месяца.

Ранее маленькая жительница Бийска серьезно пострадала после катания на горке .

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости республики алтай банкфакс ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В алейском детсаду поблагодарили Александра Терентьева за восстановление зарплат

10.01.2024

 Новости Барнаул

Журнал «Народы и религии Евразии» включен в международную базу Scopus

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

10.01.2024

 Новости Барнаул

Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае объявлен новый штормпрогноз

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Правительстве Алтайского края приняли решение из-за непогоды ввести режим повышенной готовности

10.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский край настигнет ураганный ветер до 118 км/ч

10.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийского района напал на фельдшера

10.01.2024

 Новости Барнаул

Обвиняемый в убийствах Виталий Манишин останется под стражей до весны

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix