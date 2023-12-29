В Алтайском крае отметили 105-летие государственной аптечной службы

Каковы роли фармацевта и провизора в современном обществе? Насколько успешен процесс лекарственного импортозамещения в регионе? Как появились первые аптеки, и что изменилось в их работе? Эти и другие вопросы обсудили в краевой столице. Более сотни специалистов в области фармации участвовали во встрече, приуроченной к юбилею российской аптечной службы.

Хранители секретов

– Мы отмечаем 105-летие государственной аптечной службы. Фармацевтические работники – хранители традиций и вековых секретов приготовления лекарственных средств. От них зависят миллионы жизней наших граждан, – сказал Тарас Хамрилов, начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Алтайского края. – Сегодня государственная аптечная сеть региона представлена краевым предприятием «Аптеки Алтая». Оно занимается как льготным обеспечением, так и розничной продажей препаратов. Еще порядка 5% коммерческих аптек заключили договоры и тоже работают в сфере предоставления лекарств жителям, имеющим право на получение государственной социальной помощи.

– В стране принята стратегия импортозамещения. Все предприятия, которые выпускают лекарственные препараты, ее придерживаются, – добавляет Тарас Хамрилов. – В сравнении с 2022 годом процесс идет лучше. Это стало возможным за счет того, что производители подстроились под меняющуюся ситуацию. Теперь процедура регистрации лекарств проходит в ускоренном режиме.

По словам Ольги Халковской, директора АКГУП «Аптеки Алтая», сеть насчитывает 139 аптек и аптечных подразделений. Предприятие выступает логистом для государства: выполняет приемку препаратов, которые закупает министерство, отвечает за их хранение и распределение в аптечные пункты, где после их получают жители.

Структура сети государственных аптек расширяется. Так, идет лицензирование пункта в Гальбштадте Немецкого национального района. Планируется открытие «точки» и в новой поликлинике № 14.

От истоков

За 105 лет существования многое в работе изменилось – новые регламенты, стандарты и препараты. Неизменно лишь предназначение: помочь сохранить здоровье человека.

Посещение аптеки у людей современности ассоциируется с диаметрально противоположными образами. Для одних это означает наличие проблем со здоровьем и вызывает неприятные ощущения, для других – место, пробуждающее приятные эмоции, где можно найти полезные товары для красоты и здоровья.

Откуда все началось? Первые такие заведения на Алтае появились еще в XVIII веке. К началу 20-х годов прошлого столетия на территории региона функционировало 10 аптек в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Павловске, Косихе. А дальше, как по цепочке, они потянулись и в другие территории края. К 1938 году на селе их было уже 64.

Аптечное дело расширялось с каждым годом, ведь народ нуждался в грамотных специалистах, в мастерах своего дела. Знаковым в этом смысле было открытие фармацевтического факультета в медицинском университете, ведь теперь провизоров стали готовить в Алтайском крае.

Изготовить и вылечить

– Наше предприятие небольшое, но вот уже 100 лет мы работаем без перерыва именно в направлении изготовления препаратов, – рассказывает Елена Пугачёва, директор заринского МУП «Фармация». – За это время изменились алгоритмы работы. Сейчас сложно представить, что не было готовых таблеток, ампул и флаконов. Это был тяжелый труд – лекарства готовили в больших флягах и бутылях, разливали по емкостям, которые предварительно стерилизовали прямо в аптечном пункте, на печках.

Теперь в здании все модернизировано и отвечает современным стандартам. Но при этом цель осталась одна – помочь человеку. Важно, что удалось сохранить возможность изготовления препаратов. Сейчас их номенклатура небольшая в сравнении с прошлым.

– Но и теперь готовим стерильную воду для больничных аппаратов и процедур, масло вазелиновое, фурацилин, хлоргексидин. За растворами для физиолечения, микстурами от кашля – тоже к нам, – продолжает Елена Пугачева. – Делаем и порошки: например, маленькому ребенку доктор назначил 1/12 или 1/8 таблетки. Маме это сделать сложно, и мы помогаем.

У Заринской аптеки – большая история. Несколько лет назад, когда сотрудники стали разбирать подвалы, складские помещения, обнаружили много предметов старины. Все это было жаль выбрасывать. Тогда нашли решение – все находки поместили на второй этаж. Среди экспонатов – ручной кассовый аппарат, деревянная «вертушка» со штангласами, аптечная посуда, колбы, пробирки, старинные весы, фарфоровые ступки и чашки, раритетная мебель, печатная машинка. Здесь же – книга стандартов, которая датируется 1932 годом.

– К нам приходили дети, которым интересна медицинская тематика. Потому появилась идея сделать музей аптечного дела. Он работает по предварительной записи, – добавляет Елена Пугачёва. – Благодаря поддержке благотворительного фонда «Милосердие» начали проект проф­ориентационной площадки. Ребята приходят на экскурсию в музей и попадают туда, где можно попробовать себя в роли фармацевта. Это возможность наглядно донести, что аптекарь не просто продавец, а тот, кто умеет изготовить лекарство и вылечить человека.

Справка

В регионе около 60 тысяч федеральных и более 420 тысяч региональных льготников. Ежедневно доктора края выписывают им более 10 тысяч рецептов. Около 75% всех лекарств, закупаемых Минздравом, – отечественного производства.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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