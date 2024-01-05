В Алтайском крае почти на 40 миллионов рублей приобретут инструменты для детских школ искусств

В 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» 11 школ Алтайского края получат музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. На эти цели из федерального бюджета направят почти 40 млн. рублей.

Так, на выделенные средства предусмотрено оснащение детских школ искусств Барнаула (4 школы), Новоалтайска, Алейска, Мамонтовского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Советского районов. Для учреждений приобретут пианино и рояли, баяны и аккордеоны, домры и балалайки, духовые и ударные инструменты. Также школы будут оснащены новым мультимедийным, звуковым и световым оборудованием, современной мебелью, экспозиционными стендами и мольбертами. Учебные материалы включают нотные издания, альбомы и натурный фонд, уточнили в Минкультуры Алтайского края.

Отметим, что всего в нашем регионе около 28 тысяч детей обучаются в детских школах искусств. Многие воспитанники являются победителями всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. По количеству сельских школ искусств и по числу обучающихся в них Алтайский край занимает первую позицию в Сибирском федеральном округе.

По нацпроекту «Культура» в регионе с 2020 года обновлен парк музыкальных инструментов в 22 образовательных организациях сферы культуры на общую сумму более 106 млн. рублей.

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