В Алтайском крае под суд пойдет предприниматель-взяточник

34-летний барнаульский предприниматель хотел обогатиться незаконным путем, но теперь у него большие неприятности.

По информации СУ СК РФ по Алтайскому краю, обвиняемый руководит коммерческими организациями, которые занимаются строительством ФОКа в одном из районов Барнаула. Установлено, что в период с 2022 по 2023 год мужчина получил от руководителей подрядных организаций в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 2 миллионов рублей. Эта сумма предназначалась за продление сроков строительства и предоставления авансовых платежей подрядчикам.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов и заведено уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 10 млн. рублей наложен арест, добавили в Прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

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